Подмосковье 01 февраля 2023, 13:38 Врачи в Балашихе успешно провели 6-е кесарево сечение беременной в 9-й раз женщине

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Подмосковные врачи помогли родить девятого ребенка женщине с пятью кесаревыми сечениями в прошлом. Операция прошла успешно.

Главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова рассказала, что после кесарева сечения на матке остается рубец, после каждой следующей операции он истончается. Возникает высокая вероятность разрыва, повышается риск кровотечения. Поэтому врачи вели пациентку на всех этапах — от беременности до родоразрешения.

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Когда пришло время, многодетную мать направили на операцию.

«Это были уже третьи роды пациентки в нашем перинатальном центре и шестое по счету кесарево сечение. Наши специалисты справились. На свет появился мальчик весом 3980 граммов», — добавила Серова.

В этом году в области начнут возводить новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

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