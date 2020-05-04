Врачи узких специальностей помогут в борьбе с COVID-19 в Балашихе

Так, психиатр Степан Макушенков временно перепрофилировался в терапевта для того, чтобы помогать лечить жителей от COVID-19.

«Я врач-психиатр уже почти 20 лет, работал в основном в Москве и последние два года в Балашихе. Когда появилась необходимость в дополнительных врачах общего профиля, то изъявил желание и временно перепрофилировался. Теперь работаю в приемном отделении, куда доставляют больных с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирус», — рассказал Степан Макушенков.

К нам привозят разных людей, и я принимаю решение, госпитализировать человека или нет, куда направить — в обычное отделение или реанимацию, нужно ли обеспечить кислородом, если больной задыхается. Если человеку не нужна интенсивная терапия, определяем в общее отделение, наблюдаем две недели и ждем результаты взятых анализов Степан Макушенков врач-психиатр.

Он добавил, что на протяжении всего рабочего дня персонал обеспечивают необходимыми одноразовыми медицинскими средствами индивидуальной защиты, которые по завершению смены и выхода из красной зоны утилизируют. Также на время работы в Саввинском роддоме врачей разместили в гостинице, где обеспечили питанием и предоставили транспорт для рабочих поездок в больницу и обратно.

Балашихинский родильный дом в микрорайоне Саввино временно перепрофилирован в инфекционную больницу в связи с распространением коронавирусной инфекции. В новом режиме учреждение работает около трех недель. Здесь установлены аппараты искусственной вентиляции легких и организованы все необходимые работы для приема инфицированных больных.