Подмосковье 19 января 2024, 13:08 Врачи удалили женщине гигантскую миому матки в больнице Долгопрудного Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный

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Медицинские специалисты из больницы Долгопрудного провели сложнейшую операцию и удалили женщине гигантскую миому матки. Ее диаметр составлял 15 сантиметров.

В приемное отделение больницы обратилась 52-летняя женщина. Она пожаловалась на боли в нижних отделах живота и увеличение его объема. Специалисты провели обследование женщины и выявили гигантскую миому матки диаметром 15 сантиметров, которая соответствовала 20 неделям беременности.

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Заведующий гинекологическим отделением стационара Долгопрудненской больницы Константин Баранов рассказал, что совместно с пациенткой было принято решение об удалении органа вместе с маточными трубами.

«Яичники, как гормонопродуцирующий орган, решено было оставить. Мы удалили гигантскую миому с помощью минимального разреза до пяти сантиметров в нижней части живота и наложили косметический внутрикожный деликатный шов», — сообщил Константин Баранов.

Сейчас пациентка идет на поправку и уже выписалась из медицинского учреждения.

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