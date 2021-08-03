Врачи удалили огромную опухоль женщине в Подмосковье

Женщине в Московской области провели операцию по удалению огромной опухоли в перинатальном центре. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».

По данным сайта «Дни.ру», пациентка жаловалась на боли внизу живота. Врачи диагностировали у нее доброкачественную опухоль весом в 2,5 килограмма.

Все это осложнялось тем, что женщина болеет сахарным диабетом и недавно перенесла инсульт. Операция могла стать для нее смертельной.

Все же врачи удалили опухоли, все прошло успешно. Пациентку уже выписали, ее состояние хорошее.