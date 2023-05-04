Подмосковье 04 мая 2023, 10:40 Врачи центра охраны материнства и детства в Люберцах спасли «зацепера» с переломами Пресс-служба Минздрава МО

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Подросток в возрасте 15 лет поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с множественными ранами и переломами. Их юноша получил, когда упал с электрички во время «зацепинга».

Зацеперы ездят на электричках снаружи вагона, держать за внешние элементы состава. Многие из них падают и получают травмы. Так, у пациента выявили закрытый перелом правой лучевой кости, открытый перелом плюсневой кости правой стопы, а также раны и ссадины.

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Хирург Хамедто Абдельрахман Омер рассказал, что зацеперы часто поступают в центр после падений. Иногда такое экстремально занятие приводит к смерти.

«Мы провели хирургическую обработку ран антисептическими средствами, удалили нежизнеспособные ткани, наложили швы. Также была выполнена закрытая ручная одномоментная репозиция, то есть сопоставлены кости и отломки. В области открытого перелома был проведен металлоостеосинтез — отломки зафиксированы металлическими конструкциями», — сказал он.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачи напомнили, что «зацепинг» — это крайне опасный способ передвижения, который может привет и к травмам и летальному исходу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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