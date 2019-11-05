Врачи ступинской больницы вывели из диабетической комы годовалого ребенка

Врачи ступинской больницы вывели годовалого ребенка из диабетической комы. Уровень сахара в крови Вовы Пеняева превышал норму в пять раз.

Сейчас маленький Вова реагирует на доктора и сам может держать погремушку, а три недели назад он лежал с высокой температурой. Родители, зная что у ребенка режутся зубы, паниковать не стали. Не смутило их и то, что Вова все время хотел пить. Именно это, говорят врачи, был не первый звоночек, а колокол.

«Не шевелил ни руками, ни ногами. Резко температура упала до 36. Не кричал, ничего. Начал глаза закатывать, руки-ноги холодные. Я испугалась и вызвала скорую», — рассказала Светлана Пеняева, мама Вовы.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи тут же диагностировали диабетическую кому. Уровень сахара в крови превышал норму в пять раз. Это дежурство врач Галина Кавындикова точно запомнит. Даже она, педиатр с 25-летним стажем, удивилась. В ее практике это второй случай диабетической комы у такого крохи. Никто в семье Вовы к диабету не предрасположен. Одна из версий специалистов — осложнение после инфекции.

«Вероятно, какой-то инфекционный был агент, который повредил клетки поджелудочной железы. И поэтому перестал вырабатываться инсулин», — отметила Галина Кавындикова, врач-педиатр Ступинской ЦРКБ.

Источник фото: телеканал «360»

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Чтобы вывести Вову из комы хватило капли инсулина, сотой части миллилитра, ведь весит мальчик всего 10 килограммов. Ребенок открыл глаза через три минуты после инъекции. Его сразу отправили во взрослую реанимацию ступинской больницы. Как только состояние улучшилось — перевели в МОНИКИ, к детским реаниматологам.

«Забрала его из реанимации, вцепился ко мне в шею и неделю не отпускал меня, даже с рук не слезал. Было страшно и ему без меня и мне без него», — поделилась мама Вовы.

Специалисты рассказали родителям Вовы, как жить дальше, чтобы больше не было страшно. В центре медицинской профилактики в Ступинской ЦРКБ уже работают с теми, кто заболел сахарным диабетом. Правда, пока только со взрослыми. Через несколько недель «Школу сахарного диабета» откроют и для детей. Вернее, для их родителей, которые будут следить за режимом ребенка.

Источник фото: телеканал «360»

Пока работают два курса: для тех, кто уже заболел, и тех, кто в группе риска. В программе четыре занятия, на которых рассказывают о питании, физических нагрузках, препаратах и немного о психологии. Для родителей маленьких диабетиков будут разрабатывать отельную программу. Ведь как сложно порой отказать ребенку в конфете.

«Как раз у детей протекаете сахарный диабет более тяжело. Он дебютирует в раннем возрасте, иногда начинается буквально с комы, и только тогда определяется это заболевание», — отметила руководитель центра медицинской профилактики ступинской больницы Надежда Фомина.

Источник фото: телеканал «360»

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Распознать диабет порой невозможно. Врачи советуют следить за уровнем сахара, прежде всего, тем, кто в группе риска. Это люди с наследственностью, те, кто часто болеет ОРВИ, а также люди, склонные к лишнему весу.

Сегодня родители оформляют Вове инвалидность и верят, что считать хлебные единицы ему будет не сложно, а любая другая беда обойдет его стороной.