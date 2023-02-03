Подмосковье 03 февраля 2023, 11:53 Врачи спасли женщину с редкой формой внематочной беременности в Ногинске

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В больницу в Ногинске поступила 35-летняя женщина с сильными болями в животе. Обследования показали, что у пациентки редкая форма трубной внематочной беременности с угрозой разрыва стенки матки. Подобное состояние угрожало жизни женщины, было принято решение об экстренной операции.

Подобная форма внематочной беременности считается крайне редкой. Она встречается в 0,4–1% случаев. Разрыв может привести к внутрибрюшному кровотечению и летальному исходу пациенток.

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«Для спасения пациентки под общим наркозом специалисты произвели резекцию одной маточной трубы. Благодаря экстренной операции, жизни и здоровью пациентки больше ничего не угрожает», — сообщила заведующая гинекологическим отделением Ногинской больницы Ольга Шафрастова.

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Она также отметила, что репродуктивная функция женщины сохранена. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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