Врачи из Ивантеевки спасли женщину с кистой объемом 8 литров | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 10:19 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Ивантеевки спасли женщину с кистой объемом 8 литров

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Бригада скорой помощи привезла в Ивантеевский филиал Московской областной больницы имени профессора Розанова 49-летнюю пациентку с сильными болями, тошнотой и температурой. Живот женщины сильно выпирал вперед, как при вынашивании ребенка, однако беременной она не была.

«Еще в приемном отделении мы заподозрили у пациентки кистозное образование брюшной полости гигантских размеров. На УЗИ данные подтвердились. Во время операции лапаротомическим доступом, то есть через небольшой разрез, была удалена киста яичника объемом около восьми литров. Других патологий не обнаружено», — рассказал заведующий хирургическим отделением Андрей Мохов.

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На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Специалисты напомнили, что регулярное прохождение профосмотров позволяет выявить различные патологии на ранней стадии. Женщинам рекомендуется посещать гинеколога не реже одного раза в год.

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Врачи продолжают получать поддержку. По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для них работают программы социальной ипотеки, компенсации аренды жилья и другие.

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