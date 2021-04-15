Врачи спасли пациентку с коронавирусом и разрывом кисты в Тобольске

Врачи в Тюменской области провели экстренную операцию пациентке с коронавирусом, у которой разорвалась киста. Об этом сообщило издание Infox.

Уточняется, что инфекция у женщины протекала в легкой форме, поэтому она находилась дома. Внезапно у нее сильно заболел низ живота. В больнице диагностировали разрыв кисты яичника. У пациентки началось внутреннее кровотечение, поэтому пришлось экстренно оперировать ее.

«Медицинский персонал работал в средствах индивидуальной защиты в изолированных палате и операционной с реанимационным залом», — рассказали в больнице.

Операция прошла успешно, девушку выписали, сейчас она восстанавливается дома.