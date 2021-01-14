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    14 января 2021, 18:39

    Врачи спасли мужчину с 97% поражения легких и тяжелыми патологиями в Видном

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Врачи Видновской районной больницы спасли 55-летнего мужчину, который был доставлен в медучреждение с 97% поражения легких и насыщением кислорода в крови менее 60%. Пациенту была диагностирована двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
    Врачи спасли мужчину с 97% поражения легких и тяжелыми патологиями в Видном

    Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями пациента — артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения, серьезным ожирением и сахарным диабетом.

    «Мужчина был помещен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Врачом-отоларингологом ему была установлена трахеостома. Благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние», — рассказала заведующая третьим инфекционным отделением Видновской больницы Анна Данилова.

    Пациент находился на аппарате ИВЛ трое суток, после чего был переведен в палату интенсивной терапии. Уже скоро лечение показало положительный эффект, мужчина смог самостоятельно дышать, затем вновь начал ходить. Сейчас пациента уже выписали из стационара, он находится дома под амбулаторным наблюдением.