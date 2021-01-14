Врачи спасли мужчину с 97% поражения легких и тяжелыми патологиями в Видном

Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями пациента — артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения, серьезным ожирением и сахарным диабетом.

«Мужчина был помещен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Врачом-отоларингологом ему была установлена трахеостома. Благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние», — рассказала заведующая третьим инфекционным отделением Видновской больницы Анна Данилова.

Пациент находился на аппарате ИВЛ трое суток, после чего был переведен в палату интенсивной терапии. Уже скоро лечение показало положительный эффект, мужчина смог самостоятельно дышать, затем вновь начал ходить. Сейчас пациента уже выписали из стационара, он находится дома под амбулаторным наблюдением.