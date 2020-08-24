Врачи спасли беременную с тяжелой формой COVID-19 в Сергиевом Посаде

«Ситуация ухудшалась стремительно. Мы приняли решение делать кесарево сечение. Хотя и у малыша в утробе не наблюдался недостаток кислорода, его состояние оценивалось как удовлетворительное, но состояние матери оставалось очень тяжелым. Операция прошла успешно, на свет появился мальчик весом 2630 граммов с легкой степенью недоношенности, его сразу перевели в отделение патологии новорожденных», — рассказал врач-реаниматолог Сергиево-Посадского роддома Константин Агафонов.

Состояние здоровья самой пациентки требовало дополнительных обследований, и ее перевели в стационар Сергиево-Посадской районной больницы. Вирусное поражение легких стремительно прогрессировало. Еще при поступлении поражение легких у пациентки составляло 75%, но после операции, по результатам КТ, этот показатель достиг практически 95%. Такое сильное поражение требовало непрерывного подключения к аппарату ИВЛ, кроме того, у пациентки начался сепсис. Женщину ввели в состояние медицинской седации.

«Седативная терапия позволяет свести к минимуму чувство тревоги, а также обеспечить хороший отдых и сон, уменьшить дискомфорт и беспокойство. Болезнь продолжала вести себя непредсказуемо: сначала наблюдались улучшения, пациентка приходила в сознание, потом резкое ухудшение — нарастание дыхательной недостаточности и лихорадка. Улучшение и снова высокая температура. Нам приходилось экстренно менять тактику антибактериальной терапии, попутно консультировались с коллегами по видеосвязи», — добавила врач-пульмонолог Сергиево-Посадской районной больницы Оксана Поршина.

Благодаря слаженной и грамотной работе врачей Сергиево-Посадского роддома и стационара районной больницы молодую мать двоих детей удалось вернуть к жизни. Со своим новорожденным сыном женщина смогла увидеться только после выписки.

«Ваши врачи просто чудо, спасибо им огромное. Мне было так плохо, я и не надеялась выжить», — поблагодарила медиков пациентка.