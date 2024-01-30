Подмосковье 30 января 2024, 15:21 Врачи спасли 60-летнего мужчину с раком пищевода в онкологическом диспансере Балашихи Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Читать 360tv в

Балашихинские онкохирурги спасли 60-летнего мужчину с раком пищевода, заменив его участком толстой кишки. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке из медучреждения.

В Московский областной онкологический диспансер поступил 60-летний мужчина, который пожаловался на трудности при проглатывании твердой пищи и общую слабость. Врачи, проведя обследование, диагностировали у него рак нижнего грудного отдела пищевода во второй стадии. План лечения состоял из нескольких этапов, включающих две операции и курсы химиотерапии.

Реклама

«Первым этапом мы удалили мужчине 10-сантиметровую опухоль вместе с частью пищевода и желудка. При этом вывели конец пищевода на шею для отведения слюны, а затем установили трубку для кормления в оставшуюся часть желудка», — рассказал заведующий Центром торакоабдоминальной хирургии Московского областного онкологического диспансера Игорь Долгов.

После этого пациенту провели четыре курса химиотерапии, а также сложную реконструктивно-пластическую операцию, заменив удаленный пищевод участком толстой кишки. Это позволило пациенту вернуться к нормальной жизни.

Специалисты напоминают, что регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации помогает выявить различные патологии на ранних стадиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».