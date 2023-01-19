Подмосковье 19 января 2023, 00:52 Врачи, спасатели и полицейские вышли на дежурство на крещенские купания в Подмосковье Более 4000 тысяч сотрудников служб Подмосковья вышли на дежурство в крещенские купания

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Безопасность жителей Московской области во время крещенских купаний обеспечили сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Около всех 225 оборудованных в регионе иорданей на дежурство вышли врачи, спасатели на воде, сотрудники МЧС, госпожнадзора и полиции. Всего около 4000 тысяч человек и 700 единиц техники.

Специалисты прибыли на места проведения купаний еще до прихода верующих. Спасателям провели инструктаж обращать особое внимание на нетрезвых людей и помогать спускаться и подниматься по настилам из купели, если человек не справляется самостоятельно.

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Спасатель Валентин Трофимов в беседе с «360» рассказал, что обычно занимается водолазной работой. Но сегодня дежурит, чтобы прийти на помощь в случае непредвиденной ситуации.

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«Сегодня мы обеспечиваем безопасность купающихся. Главное проконтролировать, чтобы не было пьяных и предупредить разные происшествия», — подчеркнул он.

Врач Наталья Витур из Одинцовского городского округа рассказала, что сама тоже окунается в прорубь и ей это нравится. В ночь на 19 января она вышла на дежурства в храму Рождества Иоанна Предтечи.

На вопрос о том, кому купания в холодной воде противопоказаны она рассказала, что прежде всего людям с повышенным давлением, сахарным диабетом и сердечно-сосудистой недостаточностью.

«Дежурство врачей очень важно. Возможен резкий спазм сосудов и человек может потерять сознание», — заявила Наталья Винтур.

Врач добавила, что на ее практике таких случаев не было и рассчитывает, что в этом году все также пройдет благополучно.