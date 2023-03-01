Подмосковье 01 марта 2023, 16:26 Врачи сосудистого центра в Мытищах спасли 51-летнего пациента после инфаркта

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В региональном сосудистом центре Мытищинской городской клинической больницы врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда. Быстрые и слаженные действия медиков позволили предотвратить остановку сердца.

51-летний житель Фрязина Владимир Булкин поступил в больницу на скорой с острым инфарктом миокарда. У пациента наблюдался кардиогенный шок, острое патологическое состояние, при котором сердечно-сосудистая система оказывается неспособной обеспечить адекватный кровоток. Это означает практически полную остановку сердца.

«Мой день проходил как обычно. Ничто не предвещало беды. Я проводил сына в спортивную секцию, вышел погулять с собакой и почувствовал себя неважно. Давление в грудине, некий дискомфорт. Я подумал, возможно, это отравление. Мне становилось все хуже, я сильно потел и я успел сделать звонок жене, чтобы она вызвала скорую помощь, и потом я даже потерял сознание», — рассказал пациент Владимир Булкин.

В экстренном порядке пациента доставили в рентгеноперационную. Для восстановления ритма и частоты установили временный кардиостимулятор. Под местным наркозом врачи выполнили коронароангиографию, малоинвазивное исследование сосудов сердца. Так хирурги смогли определить суженую артерию.

С помощью специальной тонкой трубки, катетера рентгенхирурги, имплантировали стент.

«Больной поступил к нам с большим инфарктом миокарда и кардиогенным шоком. Где должна быть правая коронарная артерия, ее не было, она полностью закрыта. Больному вставлен кардиостимулятор, и артерия реканализована. Установлены стенты, и артерия полностью проходима», — рассказал заведующий рентгенохирургическим отделением ГБУЗ МО «МГКБ» Антон Аналеев.

Маловинвазивная процедура длилась всего 30 минут. За это время специалисты восстановили кровообращение артерии и запустили работу сердца.

После этого реаниматологи отделения реанимации и интенсивной терапии стабилизировали жизненно важные функции организма. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит лечение в кардиологическом отделении.

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