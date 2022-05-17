Врачи Солнечногорска спасли пятилетнего ребенка после утопления

Бригада скорой помощи привезла в Солнечногорскую областную больницу пятилетнего мальчика в оглушенном состоянии с острой дыхательной недостаточностью.

Мальчик играл на участке возле бассейна. В какой-то момент, потянувшись за лягушкой, он упал в воду. Отец вытащил ребенка из воды.

Скорая помощь привезла мальчика в больницу, где его экстренно определили в реанимационное отделение и перевели на ИВЛ. В течение суток реаниматологи Солнечногорской больницы боролись за жизнь мальчика.

«Благодаря слаженной работе наших специалистов ребенка удалось спасти. Состояние пациента при поступлении было критическим, но родители вовремя обратились за медицинской помощью. Сейчас его жизни ничего не угрожает», — сообщила заведующая педиатрическим отделением Солнечногорской областной больницы Гафия Лобанова.

После того как состояние нормализовалось, ребенка перевели в педиатрическое отделение для дальнейшего восстановления.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты напоминают, что с наступлением тепла родителям надо быть особенно внимательными и не позволять детям играть вблизи водоемов без присмотра взрослых.