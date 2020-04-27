    27 апреля 2020, 13:30

    Врачи Шатуры и Коломны спасли женщину после аварии. У нее были тяжелые травмы и переломы

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковную жительницу, попавшую в аварию, спасли совместными усилиями врачи Шатуры и Коломны. Молодая 32-летняя женщина поступила в больницу с травмами: черепно-мозговой и живота, тяжелым разрывом органов и множественными переломами.
    Врачи Шатуры и Коломны спасли женщину после аварии. У нее были тяжелые травмы и переломы

    Экстренную помощь ей оказали в Шатурской больнице. После устранения разрывов внутренних органов состояние женщины удалось стабилизировать.

    На дальнейшее лечение и восстановление пациентку перевели затем в травматологический центр Коломенской центральной районной больницы. За улучшение состояния пострадавшей боролись нейрохирурги, травматологи, оториноларингологи и специалисты по КТ-диагностике.

    «Компьютерная томография выявила тяжелый ушиб головного мозга. Врачи-нейрохирурги выбрали тактику консервативного лечения. К ним подключились травматологи. Они выполнили остеосинтез, зафиксировав костные отломки с помощью погружных имплантов. Это позволило спасти плечевую кость и голень», — сказал главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин.

    Кроме того, он добавил, что этот случай — пример правильной маршрутизации пациента. Слаженные действия врачей спасли женщине жизнь. Ее уже выписали на амбулаторное лечение.