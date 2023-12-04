Подмосковье 04 декабря 2023, 12:26 Врачи Сергиево-Посадской больницы впервые провели эндоваскулярную эмболизацию Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Сергиево-Посадской больницы впервые провели эндоваскулярную эмболизацию при тяжелом артрозе коленных суставов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже может ходить без болей.

76-летняя женщина поступила в медицинское учреждение с жалобами на боли в области коленей, которые усиливались при ходьбе. Причина тому — гонартроз. Это хроническое заболевание, которое поражает все компоненты коленного сустава.

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Зачастую в таких случаях проводят эндопротезирование — заменяют сустав. Однако у пациентки было много сопутствующих заболеваний, которые не позволяли его провести.

«Совместно с эндоваскулярными хирургами больницы было принято решение провести эмболизацию ветвей подколенной артерии, питающих эту избыточную рубцовую ткань, чтобы уменьшить ее объем и свести болевые ощущения к минимуму», — рассказал лечащий врач травматолог-ортопед Игорь Кучерявый.

Этот метод помогает в лечении гонартроза, когда произвести замену сустава невозможно по медицинским показателям. Он эффективно устраняет болевой синдром, а его суть заключается в намеренной закупорке сосудов.

Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской районной больницы Дмитрий Куртасов указал, что эмболизация необходима для закрытия сосудов, питающих разрушенный хрящ и избыточную рубцовую ткань с нервными окончаниями.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже идет на поправку. Кроме того, она снова может передвигаться без боли и дискомфортных ощущений.

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