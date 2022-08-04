Врачи Сергиева Посада спасли пенсионера с тяжелой формой ковида и сердечной патологией

В Сергиево-Посадскую городскую больницу был доставлен 87-летний пациент, сердце которого билось не чаще 30 раз в минуту. Пенсионер очень плохо себя чувствовал, а ситуацию осложняла тяжелая коронавирусная инфекция.

Больше месяца мужчина страдал от одышки и отеков. Он чувствовал, что сердце работает неравномерно, но за медицинской помощью не обращался. Все симптомы обострил COVID-19, и когда без врачей было уже не обойтись, родственники вызвали бригаду скорой помощи.

«Пациент на момент поступления был в тяжелом состоянии. Его пульс не превышал 30 ударов в минуту, ему было очень плохо. Был диагностирован COVID-19 с серьезным застоем легких. Мы компенсировали сердечную недостаточность, однако состояние также потребовало установки кардиостимулятора», — сообщил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской районной больницы Дмитрий Куртасов.

Врачи провели малоинвазивную операцию. С помощью ангиографа установили пенсионеру постоянный кардиостимулятор. Мужчина пошел на поправку, вылечился от коронавируса и выписался из стационара.

«Говорил, что давно так хорошо себя не чувствовал. Мы задали его сердцу ритм — до 60 ударов в минуту. Ушли отеки и одышка, пациент стал хорошо спать. Он доволен и счастлив», — резюмирует Дмитрий Куртасов.