Врачи Сергиева Посада спасли от ковида женщину, беременную двойней | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 13:16 Поделиться Telegram

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Viber Врачи Сергиева Посада спасли от ковида женщину, беременную двойней

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Пациентка на 37-й неделе беременности с подтвержденным COVID-19 и преэклампсией поступила в родильный дом Сергиево-Посадской районной больницы в опасном состоянии. Высокое кровяное давление угрожало жизни как самой женщины, так и ее двойни.

«Преэклампсия — очень опасная патология. Она угрожает преждевременными родами, кровотечением, гибелью ребенка. Состояние требовало срочного родоразрешения, поэтому мы провели операцию кесарева сечения», — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Сергиево-Посадского родильного дома Кирилл Сыриков.

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К счастью, обе девочки появились на свет крупными, вес каждой — 2900 граммов. Малышам при рождении был поставлен диагноз «пневмония» и на протяжении нескольких дней они находились в реанимации, где получали необходимо лечение. В данный момент их состоянию ничего не угрожает.

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Мама, состояние которой врачи оценивали как средней тяжести, тоже пошла на поправку. В данный момент она завершила лечение от COVID-19 в Сергиево-Посадской больнице и вместе с дочками отправилась домой.

Это было седьмое по счету ЭКО и вторая удачная беременность 40-летней мамы. В целом же с начала года в Подмосковье с помощью экстракорпорального оплодотворения родились уже более 900 детей.

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