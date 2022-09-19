Врачи Сергиева Посада спасли от ковида женщину, беременную двойней | 360°

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Врачи Сергиева Посада спасли от ковида женщину, беременную двойней

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Пациентка на 37-й неделе беременности с подтвержденным COVID-19 и преэклампсией поступила в родильный дом Сергиево-Посадской районной больницы в опасном состоянии. Высокое кровяное давление угрожало жизни как самой женщины, так и ее двойни.

«Преэклампсия — очень опасная патология. Она угрожает преждевременными родами, кровотечением, гибелью ребенка. Состояние требовало срочного родоразрешения, поэтому мы провели операцию кесарева сечения», — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Сергиево-Посадского родильного дома Кирилл Сыриков.

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К счастью, обе девочки появились на свет крупными, вес каждой — 2900 граммов. Малышам при рождении был поставлен диагноз «пневмония» и на протяжении нескольких дней они находились в реанимации, где получали необходимо лечение. В данный момент их состоянию ничего не угрожает.

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Мама, состояние которой врачи оценивали как средней тяжести, тоже пошла на поправку. В данный момент она завершила лечение от COVID-19 в Сергиево-Посадской больнице и вместе с дочками отправилась домой.

Это было седьмое по счету ЭКО и вторая удачная беременность 40-летней мамы. В целом же с начала года в Подмосковье с помощью экстракорпорального оплодотворения родились уже более 900 детей.

В Красногорске продолжается строительство детского госпиталя. О том, каким будет объект здравоохранения и почему он важен для всей России, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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