Врачи в СИЗ раздали маски жителям Мытищ

В Подмосковье молодые медики вышли на улицу в СИЗ. Сегодня они не в «красной зоне», хотя выглядят, как будто только оттуда. В таком виде девушки раздавали маски прохожим в самом людном месте Мытищ.

Источник фото: телеканал «360»

«Может быть, сегодня, когда нас люди увидят в наших повседневных костюмах, им станет легче дышать в обычных масках?» — задалась вопросом участница акции.

В костюмах СИЗ действительно непросто, но медикам приходится отрабатывать в них многочасовые смены, в течение которых нельзя есть, пить или ходить в туалет. Вот что рассказала о работе в «красной зоне» медсестра Милана: «Запотевают очки, кружится голова, ты теряешься в пространстве. Сложно делать различные манипуляции пациентам. Попасть в вену, элементарно».

Источник фото: телеканал «360»

После противочумных костюмов простые защитные маски для врачей — скорее облегчение. Общественный транспорт и улица — не «красная зона», здесь достаточно обычной маски. Жители Мытищ убедились в этом на личном примере.

Привлекают внимание жителей региона и убеждают в том, что маски — это необходимая мера, по-разному. Где-то маски раздают супергерои, известные личности и главы округов. В Сергиевом Посаде прошел необычный перфоманс. На автовокзале появились больничные койки и баннеры со словами: «Эти койки ждут вас, если не будете носить маски». При виде инсталляции пассажиры сразу надевали средства индивидуальной защиты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что именно от дисциплинированности жителей зависит их здоровье и здоровье окружающих людей.