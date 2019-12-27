Подмосковные врачи рассказали, как не набрать лишний вес на праздниках

Врач-терапевт, руководитель Центра медицинской профилактики Ступинской больницы Минздрава Московской области Надежда Фомина рассказала, как снизить калорийность праздничных блюд, не растеряв их вкусовых качеств.

По словам Фоминой, главный виновник калорийности — это майонез. Однако его негативное действие можно нейтрализовать без ущерба для вкуса. Например, приготовить домашний майонез. В салате оливье колбасу можно заменить на отварное нежирное мясо, а часть картошки — на зеленое яблоко. Сливочное масло на бутербродах и тарталетках прекрасно заменит вкусный и полезный растительный аналог — мусс из авокадо, который легко приготовить в блендере.

«При приготовлении горячих блюд старайтесь соблюдать сбалансированные сочетания и отдавать предпочтение запеканию, а не обжарке. Например, мясо и рыбу можно готовить сразу с овощным гарниром в фольге или пакетах для запекания. При этом помните, что даже в запеченном виде кожа птицы, пусть даже доведенная до аппетитной хрустящей корочки, остается чрезвычайно калорийной. Что касается сладкого — выбирайте рецепты с низкой калорийностью, употребляя как можно меньше жирных компонентов — сливочного масла и маргарина. Особенно хочу предостеречь от сладких газированных напитков», — рассказала Надежда Фомина.

Если вы отправляетесь на Новый год в гости и не можете повлиять на выбор основных блюд, то помните: жирную пищу помогают усвоить квашеные овощи.