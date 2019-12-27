    27 декабря 2019, 14:36

    Подмосковные врачи рассказали, как не набрать лишний вес на праздниках

    Елена Глущенкова, Юлия Уткина

    Врач-терапевт, руководитель Центра медицинской профилактики Ступинской больницы Минздрава Московской области Надежда Фомина рассказала, как снизить калорийность праздничных блюд, не растеряв их вкусовых качеств.
    Подмосковные врачи рассказали, как не набрать лишний вес на праздниках

    По словам Фоминой, главный виновник калорийности — это майонез. Однако его негативное действие можно нейтрализовать без ущерба для вкуса. Например, приготовить домашний майонез. В салате оливье колбасу можно заменить на отварное нежирное мясо, а часть картошки — на зеленое яблоко. Сливочное масло на бутербродах и тарталетках прекрасно заменит вкусный и полезный растительный аналог — мусс из авокадо, который легко приготовить в блендере.

    «При приготовлении горячих блюд старайтесь соблюдать сбалансированные сочетания и отдавать предпочтение запеканию, а не обжарке. Например, мясо и рыбу можно готовить сразу с овощным гарниром в фольге или пакетах для запекания. При этом помните, что даже в запеченном виде кожа птицы, пусть даже доведенная до аппетитной хрустящей корочки, остается чрезвычайно калорийной. Что касается сладкого — выбирайте рецепты с низкой калорийностью, употребляя как можно меньше жирных компонентов — сливочного масла и маргарина. Особенно хочу предостеречь от сладких газированных напитков», — рассказала Надежда Фомина.

    Если вы отправляетесь на Новый год в гости и не можете повлиять на выбор основных блюд, то помните: жирную пищу помогают усвоить квашеные овощи.