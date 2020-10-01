Врачи Раменской больницы спасли пациента со зрением -45 от слепоты

В Раменской центральной районной больнице врачи спасли от слепоты пациента со зрением -45 диоптрий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Пациент с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, мог ослепнуть в любой момент. 49-летний мужчина долго носил жесткие линзы, а прогрессирующая катаракта стала причиной ухудшения зрения.

«Глаз человека устроен таким образом, что с прогрессированием миопии он постепенно удлиняется, вытягиваясь и приобретая уже не круглую, а овальную форму. У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра. Этот факт исключал возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем — экстремальной миопии и плотной катаракты — мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии», — объяснил заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец.

Врачам Раменской больницы удалось спасти пациента от слепоты. Мужчине имплантировали искусственный хрусталик с линзой минусовой диоптрийности. Она полностью компенсировала экстремальную близорукость и помогла правильно распределить изображение по глубине удлинившегося глаза.

Пациента выписали на второй день.