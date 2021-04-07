Врачи Пушкинской больницы стали делать новые операции без больших разрезов

Врачи ЛОР-отделения Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. вернулось к плановой работе после пандемии. С помощью современного оборудования хирурги могут проводить операции без больших разрезов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Первой операцией после возвращения к обычному режиму работы стало первое эндоскопическое удаление аденоидов.

«Теперь удаление аденоидов как взрослым пациентам, так и детям проводится под общим наркозом под контролем эндоскопа, что позволяет хорошо визуализировать патологическую ткань и максимально эффективно ее убрать. Для иссечения патологических тканей происходит коагуляция сосудов, что позволяет минимизировать кровопотерю и избежать развития послеоперационных кровотечений», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Богдан Кулешов.

Он добавил, что, малоинвазивная операция длится меньше получаса. У нее есть ряд преимуществ: минимальная травматичность, слабый болевой синдром и быстрое восстановление после вмешательства.

Решение о необходимости операции принимает отоларинголог стационара. Он проводит осмотр и назначает обследование. На консультацию в стационар пациента направляет врач из поликлиники.