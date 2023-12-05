05 декабря 2023, 13:54
Врачи Пушкинской больницы спасли слух юной пациентке
Специалисты детской поликлиники Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. спасли слух девочке. Они извлекли кусок пластилина из уха ребенка, с которым она проходила три года.
После поступления в больницу девочка жаловалась на снижение слуха. Врачи провели необходимые диагностические процедуры и выявили инородное тело в слуховом канале юной пациентки.
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Выяснилось, что ребенок в поисках тишины использовал кусочек пластилина в качестве «беруш». Проблему это не решило, однако извлечь его самостоятельно девочка и ее родители не смогли.
Заведующий лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов подчеркнул, что за помощью семья обратилась лишь спустя три года.
«Инородное тело мы сразу же извлекли, причем без анестезии. Ребенок даже воскликнул от удивления: „Я слышу!“», — поделился Богдан Кулешов.
На сегодняшний день девочка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо. Больше она не намерена проводить сомнительные эксперименты.
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Врачи
Пушкино
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