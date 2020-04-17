Врачи проконсультируют жителей Подмосковья с симптомами COVID-19 онлайн

Сначала надо будет зарегистрироваться на портале госуслуг Подмосковья и создать «Личный кабинет». Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Нашим пациентам направляются SMS, звонок автоинформатора или письмо на электронную почту с предложением получить телеконсультацию медицинского специалиста Светлана Стригункова.

Врач ответит на все вопросы о здоровье. Затем пациент получит в электронном виде медицинские рекомендации.

Пилотный проект запустили в Министерстве здравоохранения Подмосковья. Пока что консультацию смогут получить люди с COVID-19, проходящие лечение на дому. А позднее услугу хотят распространить и на других пациентов.

Людям, которые находятся на карантине или проходят лечение коронавируса дома, будет звонить и автоинформатор.

«Сервис определит сведения о температуре, кашле и других симптомах. При наличии, например, температуры выше 38 градусов пациент будет автоматически соединен со службой скорой помощи», — сказала Светлана Стригункова.

Такие звонки будут поступать жителям с телефонного номера 8 (498) 602-31-35.