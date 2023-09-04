Важное 04 сентября 2023, 17:51 Андрей Воробьев: 450 врачей получили земельные участки в Подмосковье с начала года Пресс-служба губернатора Московской области

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Около 450 врачей из Подмосковья получили земельные участки по льготной программе с начала года. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что медицинские работники всегда на вес золота, поэтому для них в области действует большой список мер поддержки.

Претендовать на безвозмездные земельные участки могут врачи 38 специальностей. Основное условие — обладать не менее чем трехлетним стажем работы в Подмосковье.

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«Врачи всегда на вес золота, особенно в таком большом регионе, как Подмосковье. Для нас важно, чтобы и в крупных городах, и в отдаленных населенных пунктах о здоровье жителей заботились опытные и квалифицированные специалисты, поэтому стараемся дополнительно поддерживать медиков», — отметил губернатор.

Пресс-служба губернатора Московской области

В первую очередь льгота положена терапевтам, реаниматологам, офтальмологам, неврологам и оториноларингологам. Сегодня это самые востребованные профили.

Список расширяем — в этом году добавили гериатров. С января мы выделили медикам 441 участок, а за все время действия программы — свыше двух тысяч. Андрей Воробьев

Больше всего земельных участков выдали в Воскресенске, Бронницах, Дмитрове, Луховицах, Можайске, Зарайске и Шатуре.

«Кроме того, на пяти территориях специально создали отдельные поселки для врачей с инфраструктурой и подведенными сетями — это Богородский округ, Домодедово, Ступино, Сергиев Посад и Воскресенск», — добавил Андрей Воробьев.

Врачи могут подать заявку, обратившись в администрацию своего городского округа или через «Госуслуги» Подмосковья, в разделах «Предварительное согласование земельных участков» и «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование».

Там потребуется указать координаты участка, должность и место работы. Срок оформления — 15 рабочих дней.

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