Подмосковье 13 марта 2024, 17:30 Врачи поликлиник ответили на вопросы жителей Мытищ на тематическом приеме граждан пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищинской поликлинике № 1 состоялся открытый диалог с представителями администрации и врачами поликлиник округа. В ходе тематического приема жители задавали вопросы в сфере здравоохранения.

На мероприятии присутствовали заведующая поликлиникой № 1 Елена Каранова, заведующая детской поликлиникой № 4 Оксана Мелентьева, заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная и руководитель управления по обеспечению социальных гарантий администрации Мытищ Наталья Тер-Григорьян. Все поступившие вопросы приняли под контроль.

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Наталья Гречаная выразила признательность коллективу поликлиники № 1, отметив их труд и заботу о пациентах. Тематический прием проводится каждые две недели, а информация о его проведении доступна на официальных ресурсах учреждения.

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