Подмосковье 14 сентября 2023, 09:00 Врачи Подольска провели радиочастотную абляцию печени пациенту с 4-й стадией рака кишки Pxhere

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Врачи Подольской больницы провели радиочастотную абляцию печени пациенту с четвертой стадией рака сигмовидной кишки. Ранее мужчина был прооперирован и прошел шесть курсов химиотерапии.

«Суть данного метода заключается во введении в ткань новообразования электродов и воздействии на него радиочастотными колебаниями, которые вызывают значительное местное повышение температуры. В результате патологические клетки разрушаются, а здоровые ткани организма остаются целыми», — рассказал заведующий онкологическим торако-абдоминальным отделением Подольской больницы Тимур Ибрагимов.

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Сейчас пациента выписали под наблюдение врача-онколога. Медики сохранили работу жизненно важных органов, а высокие технологии позволили сократить период лечения и время реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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