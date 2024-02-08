Подмосковье 08 февраля 2024, 22:31 Врачи подмосковного онкодиспансера приняли участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Московский областной онкологический диспансер

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Врачи Московского областного онкологического диспансера поучаствовали в Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ. В этом году в онкодиспансере откроется факультет по «Сестринскому делу», где будущие специалисты смогут пройти практику.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Николая Уразовского, сотрудники онкологического центра будут рады поделиться знаниями и опытом с молодыми специалистами.

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«Задачами основной профессиональной образовательной программы выступает создание благоприятной среды, обеспечивающей необходимые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников», — рассказал Уразовский.

В 2023 году в онкодиспансере прошли практику более 30 студентов из Москвы, Московской области, Курска, Смоленска и Рязани.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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