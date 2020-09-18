Врачи Подмосковья вылечили от коронавируса еще 155 человек

За сутки в Подмосковье выявили 165 новых случае заражения. Всего с начала пандемии зафиксировали 71 173 случая заражения. Пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Общее количество летальных исходов составило 1272.

Лечение в больницах Московской области проходят не только жители региона, но и москвичи, а также гости из других субъектов страны и иностранные граждане.

Врачи рекомендовали жителям Московской области при появлении любых симптомов ОРВИ не заниматься самолечением, а вызвать специалиста домой. Для ответов на все интересующие вопросы по коронавирусной инфекции в Подмосковье можно позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 550-50-30. Также можно обратиться на сайт covid.mz.mosreg.ru.

Прививать жителей Подмосковья от коронавируса начнут только после завершения всех регистрационных мероприятий. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, это произойдет не раньше декабря или января. Все жители региона, которые захотят пройти вакцинацию, сделают это совершенно бесплатно.