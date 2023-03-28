Подмосковье 28 марта 2023, 14:59 Врачи Подмосковья прошли в МОНИКИ обучение по симуляционным технологиям

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В МОНИКИ имени Владимирского завершился курс, посвященный использованию симуляционных технологий и проведению тренингов с их использованием. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Курс «Симуляционное обучение в медицине. Симуляционные технологии. Разработка и проведение тренингов практических навыков» позволял освоить разработку практических симуляционных тренингов, в том числе по оказанию экстренной и неотложной помощи.

Программа обучения была предназначена для действующих врачей и медработников. Курс уже прошли врачи неврологического, офтальмологического, кардиологического, стоматологического и других отделений, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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