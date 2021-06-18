Двое врачей из Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса
Призерами Всероссийского конкурса врачей стали двое медицинских работников Подмосковья. Итоги подвели в Минздраве.
Светлана Фролова из Домодедовской больницы заняла третье место в номинации «Лучший участковый педиатр».
А Елена Васильева из Коломенской больницы стала второй в номинации «Лучший врач общей практики. Семейный врач».
Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, на третий этап конкурса поступило 609 работ из 58 субъектов России.
Очень приятно, что у нас работают такие профессиональные медицинские кадры, которых отметили в жюри федерального Минздрава
Она поздравила их за высокий результат и поблагодарила за добросовестную работу.
«Я от всей души желаю призерам успехов в их работе, счастья и благополучия. Благодарю их за работу на благо жителей», — сказала Стригункова.