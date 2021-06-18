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    18 июня 2021, 18:08

    Двое врачей из Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Призерами Всероссийского конкурса врачей стали двое медицинских работников Подмосковья. Итоги подвели в Минздраве.

    Двое врачей из Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса | Изображение 1

    Светлана Фролова из Домодедовской больницы заняла третье место в номинации «Лучший участковый педиатр».

    А Елена Васильева из Коломенской больницы стала второй в номинации «Лучший врач общей практики. Семейный врач».

    Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, на третий этап конкурса поступило 609 работ из 58 субъектов России.

    Очень приятно, что у нас работают такие профессиональные медицинские кадры, которых отметили в жюри федерального Минздрава

    Светлана Стригункова.

    Она поздравила их за высокий результат и поблагодарила за добросовестную работу.

    «Я от всей души желаю призерам успехов в их работе, счастья и благополучия. Благодарю их за работу на благо жителей», — сказала Стригункова.