Подмосковье 19 апреля 2024, 12:12 Врачи Подмосковья получили 90 земельных участков с января пресс-служба министерства имущественных отношений МО

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Участки по программе «Земля врачам» получили еще 90 медиков в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Участки врачам предоставляются как в существующих населенных пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных под эти цели в пяти городских округах Подмосковья. В этом году землю получили 90 медиков, девять из них — в поселках», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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За время действия закона в Подмосковье выделили для медиков уже 2 258 участков. К этому дню в очереди на землю остается 141 врач.

С начала года лидерами по предоставлению земли врачам стали городские округа Орехово-Зуевский, где участки получили 14 медиков, Солнечногорск и Талдом (по 10 человек в каждом муниципалитете).

Получить бесплатный земельный участок по программе «Земля врачам» могут специалисты, чей стаж работы по специальности в одном из учреждений здравоохранения Московской области составляет не менее трех лет. Льгота рассчитана на специалистов 39 специальностей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

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