Врачи Подмосковья осмотрели сотни детей из ЛНР и ДНР в пунктах временного размещения
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства при Минздраве Подмосковья осмотрели более 200 юных жителей Донбасса. Они регулярно проводят выезды в пункты временного размещения беженцев.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, мобильные комплексы с бригадами узкопрофильных врачей НИКИ детства приезжают к детям регулярно.
Если у ребенка выявят какую-либо патологию, его направят в одно из наших учреждений для прохождения глубокой диагностики и выбора тактики лечения
Светлана Стригункова.
По ее словам, на более детальное обследование направили уже 12 детей.
В мобильных медицинских комплексах, которые приезжают в пункты временного размещения беженцев, детей осматривают аллерголог, пульмонолог, психолог, ортопед, гастроэнтеролог и кардиолог.
Вместе с тем при необходимости врачи делают ЭКГ, УЗИ и не только.
Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР. Уже 10 семей взяли под опеку первых 27 детей из Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.
Адреса сбора гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.