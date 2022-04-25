Врачи Подмосковья осмотрели сотни детей из ЛНР и ДНР в пунктах временного размещения

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства при Минздраве Подмосковья осмотрели более 200 юных жителей Донбасса. Они регулярно проводят выезды в пункты временного размещения беженцев.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, мобильные комплексы с бригадами узкопрофильных врачей НИКИ детства приезжают к детям регулярно.

Если у ребенка выявят какую-либо патологию, его направят в одно из наших учреждений для прохождения глубокой диагностики и выбора тактики лечения Светлана Стригункова.

По ее словам, на более детальное обследование направили уже 12 детей.

В мобильных медицинских комплексах, которые приезжают в пункты временного размещения беженцев, детей осматривают аллерголог, пульмонолог, психолог, ортопед, гастроэнтеролог и кардиолог.

Вместе с тем при необходимости врачи делают ЭКГ, УЗИ и не только.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР. Уже 10 семей взяли под опеку первых 27 детей из Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.

Адреса сбора гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.