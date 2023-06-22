Подмосковье 22 июня 2023, 04:20 Врачи Подмосковья обсудили современные методы оказания травматологической помощи на съезде в Ногинске МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Съезд врачей травматологов и ортопедов состоялся в Ногинске, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Специалисты поговорили о современных формах оказания экстренной помощи пациентам при механических травмах.

Участники конференции подняли актуальные вопросы хирургии стопы и кисти, эндопротезирования суставов и остеосинтеза. Также доктора рассмотрели способы лечения патологии коленного и плечевого суставов.

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Высокий уровень травматологии в Подмосковье достигнут благодаря высококвалифицированным медикам, постоянному усовершенствованию методов лечения и индивидуальному подходу к каждому случаю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регион привлекают новых врачей. Для медиков действуют специальные льготы и меры поддержки.

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