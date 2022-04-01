Врачи Подмосковья напомнили об опасности тонкого льда

Главный внештатный педиатр Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства, профессор Нисо Одинаева напомнила родителям об опасности тонкого льда для детей.

Главный внештатный педиатр Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства, профессор Нисо Одинаева напомнила родителям об опасности тонкого льда для детей.

Тонкий лед — явление каверзное и опасное как для детей, так и для взрослых. Ребенок больше теряется в опасной ситуации и скорее переохлаждается. Оказавшись в холодной воде, ребенок максимум через 7 минут дойдет до состояния гипертермии Нисо Одинаева. Цитата

Безопасным является лед толщиной от 10 сантиметров. О том, насколько лед безопасен, можно судить по его цвету. Лед голубого цвета достаточно прочный, а матово-белый или желтоватый — опасен. Проверять прочность льда, топая по нему ногой, не стоит. Это распространенная ошибка, которая может привести к повреждению ледяного слоя.

Нисо Одинаева заметила, что в отличие от взрослых, чаще всего дети не в состоянии оказать помощь провалившемуся под лед товарищу. Ребята в такой ситуации чувствуют растерянность, не зная, как действовать, и часто не успевают позвать на помощь взрослых.

«Не позволяйте ребенку гулять и играть у водоемов, особенно в сумерках. Расскажите, что весенний лед не будет предупредительно потрескивать — он ломается резко и ребенок не успеет ничего сделать. В случае падения под лед, нужно постараться не паниковать, ухватиться широко расставленными руками за край льда и навалиться на лед в горизонтальном положении. Далее следует забросить ногу на поверхность и постепенно вылезать из воды», — рассказала Нисо Одинаева.

Источник фото: телеканал «360»

Важно донести до детей, что если они стали свидетелями падения под лед, стоит оперативно позвать взрослых или позвонить в 112. А вот самостоятельно пытаться спасти пострадавшего детям не стоит. Взрослый может спасти человека из ледяной воды, при помощи длинной палки, веревки или связанной в единое полотно одежды. Добираться до полыньи нужно ползком, широко расставляя руки и ноги. В нескольких метрах от воды важно остановиться и подавать палку или полотно из одежды с относительно прочного участка льда. После того, как пострадавший выберется из воды, продвигаться по льду необходимо ползком. Затем нужно как можно скорее увести человека в тепло, оперативно снять мокрую одежду и активно растереть тело до покраснения кожи. Кроме того, обязательно выпить горячего чая или другой жидкости. Но лучше весной обходить водоемы стороной, подчеркнула врач.