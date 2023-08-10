Подмосковье 10 августа 2023, 15:26 Врачи перинатального центра Подмосковья поделились опытом с коллегами из Липецка Пресс-служба Минздрава МО

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Главный врач Липецкого перинатального центра Михаил Щегольков и заведующая отделения охраны здоровья женщин и репродукции Ольга Телегина прибыли в Подмосковье с целью обмена опытом в области акушерства и гинекологии. Как сообщили в Минздраве Московской области, делегация посетила учреждение для беременных женщин в Балашихе.

По словам главврача Московского областного перинатального центра Ольги Серовой, организация регулярно принимает гостей из других регионов России. Специалисты Подмосковья всегда готовы поделиться приобретенными знаниями и опытом.

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«Такие визиты важны для обсуждения передовых методов лечения между медицинскими учреждениями разных регионов, чтобы обеспечить нашим пациенткам и их детям высокий уровень оказания медицинской помощи», — отметила она.

Делегация из Липецка увидела работу всех отделений учреждения и познакомилась с авторскими методиками диагностики и лечения. Доктора обсудили актуальные проблемы в сфере акушерства и гинекологии, а также предложили идеи по повышению качества медицинской помощи в области материнства и детства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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