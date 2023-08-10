10 августа 2023, 15:26
Врачи перинатального центра Подмосковья поделились опытом с коллегами из Липецка
Главный врач Липецкого перинатального центра Михаил Щегольков и заведующая отделения охраны здоровья женщин и репродукции Ольга Телегина прибыли в Подмосковье с целью обмена опытом в области акушерства и гинекологии. Как сообщили в Минздраве Московской области, делегация посетила учреждение для беременных женщин в Балашихе.
По словам главврача Московского областного перинатального центра Ольги Серовой, организация регулярно принимает гостей из других регионов России. Специалисты Подмосковья всегда готовы поделиться приобретенными знаниями и опытом.
Реклама
«Такие визиты важны для обсуждения передовых методов лечения между медицинскими учреждениями разных регионов, чтобы обеспечить нашим пациенткам и их детям высокий уровень оказания медицинской помощи», — отметила она.
Делегация из Липецка увидела работу всех отделений учреждения и познакомилась с авторскими методиками диагностики и лечения. Доктора обсудили актуальные проблемы в сфере акушерства и гинекологии, а также предложили идеи по повышению качества медицинской помощи в области материнства и детства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Беременность
Медицина
Балашиха
Реклама
Реклама