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    19 мая 2022, 22:15

    Врачи Орехово-Зуева спасли мужчину от разрыва брюшной аорты

    Анастасия Борискова

    60-летний пациент с аневризмой брюшной аорты поступил на лечение в Орехово-Зуевскую больницу.

    Врачи Орехово-Зуева спасли мужчину от разрыва брюшной аорты

    Аневризма — это выпячивание стенки аорты или сосуда из-за ее истончения или чрезмерного растяжения. На ранней стадии аневризму выявить сложно и в большинстве случаев пациент не испытывает никаких симптомов. Тем не менее, разрыв аневризмы может быть фатален — из-за сильного кровотечения.

    Врачи Орехово-Зуева спасли мужчину от разрыва брюшной аорты | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «У поступившего к нам пациента аневризма брюшной аорты достигла гигантских размеров — до 10 сантиметров. В любой момент мог возникнуть разрыв дегенеративной стенки аорты с фатальным кровотечением. В срочном порядке выполнено хирургическое вмешательство — удаление измененной части аорты с протезированием удаленного участка синтетическим имплантом», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии, врач сердечно-сосудистый хирург Александр Бочкарев.

    Операция прошла успешно. Пациента выписали на амбулаторное восстановление под наблюдением врача