Подмосковье 10 июля 2023, 14:46 Врачи Орехово-Зуева помогли пострадавшим от сильного ветра сап-бордистам

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Врачи Орехово-Зуева помогли 16 жителям, которые оказались в воде реки Клязьмы после катания на сап-бордах. Взрослые и дети начали прогулку в ясную погоду, но через некоторое время в городе начался сильный ветер, отдыхающие не смогли удержаться на досках. Инцидент произошел вечером в пятницу 7 июля.

Как рассказал организатор сплавов на саппах Артем Громаков в беседе с «360», изначально бурю ничего не предвещало, по прогнозу непогода ожидалась позже. Сперва путешественников застал небольшой дождь, затем внезапно налетел сильный ветер.

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«Я помог вылезти на берег группе с детьми, которые плыли рядом со мной. Затем я помог людям, которые были чуть дальше. Когда люди поднялись на берег, они подошли к медицинскому центру, который оказался рядом, и попросили о помощи», — поделился участник событий.

Сотрудники центра Доктора Шаталова выдали всем пострадавшим теплые пледы и горячий чай. Благодаря оперативной помощи организатора сплавов и поддержке персонала медучреждения в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

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