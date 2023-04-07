Подмосковье 07 апреля 2023, 10:31 Врачи НИКИ осмотрели свыше 2,7 тысячи юных спортсменов с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи НИКИ осмотрели свыше 2,7 тысячи юных спортсменов с начала года. Это члены сборных команд Подмосковья, здоровье которых оценили 12 специалистов.

По необходимости пациентов направляли на дополнительные консультации к эндокринологу, гастроэнтерологу и другим медикам.

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Главный педиатр Подмосковья, директор клиники Нисо Одинаева рассказала, что профосмотр занимает не более трех часов. Если противопоказания отсутствуют, то пациент получает заключение о допуске к тренировкам.

«Важно, что к каждому ребенку наши специалисты применяют индивидуальный подход, то есть дети получают персонализированные рекомендации по профилактике заболеваний и травм», — добавила она.

В прошлом году медики осмотрели почти 9,5 тысячи детей-спортсменов. Все за время работы Центра врачи оценили здоровье почти 35 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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