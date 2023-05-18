Подмосковье 18 мая 2023, 12:38 Врачи НИКИ детства спасли девочку с сосудистой опухолью Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи НИКИ детства спасли двухлетнюю девочку с сосудистой опухолью в области глаз. Доброкачественное образование могло привести к развитию осложнений и психологических проблем в будущем.

Как рассказали врачи, такая опухоль может появиться на любом участке кожи. Маленькую пациентку спасли при помощи современной консервативной терапии. Заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова рассказала, что ранее для лечения таких патологий применялись хирургические методы или назначались гормональные препараты, которые имели много побочных эффектов.

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«С 2020 года в нашем институте успешно применяется консервативная лекарственная терапия, которая и была назначена маленькой пациентке. В результате гемангиома значительно уменьшилась и начала растворяться», — сказала она.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан. Специалисты НИКИ будут контролировать состояние пациентки каждые три месяца.

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