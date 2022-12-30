Подмосковье 30 декабря 2022, 11:17 Врачи НИКИ детства проверили здоровье 7,5 тысячи несовершеннолетних Подмосковья на выездных осмотрах

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Врачи НИКИ детства провели 103 выездных осмотров в Подмосковье с начала года. На них они проверили здоровье почти 7,5 тысячи детей. Об этом сообщила директор медучреждения Нисо Одинаева.

«При необходимости маленьких пациентов направляли для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию в НИКИ или МОНИКИ. Всего нашими врачами было осмотрено почти 7,5 тысячи детей, из которых порядка 290 были направлены на госпитализацию», — рассказала Нисо Одинаева.

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Мобильные комплексы оборудованы необходимой техникой, в числе которой аппараты ЭКГ и УЗИ. На осмотры выезжали неврологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие специалисты.

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