Подмосковье 16 мая 2023, 12:14 Врачи НИКИ детства провели мастер-класс для школьников из Мытищ

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Мастер-класс для школьников прошел в НИКИ детства. Его участники работают волонтерами в детской поликлинике Власихи и планируют в будущем стать врачами.

Участие в мастер-классе приняли девять ребят. Каждый из них хочет стать врачом. Чтобы быть уверенными в выборе профессии, они занимаются волонтерством в детской поликлинике Власихи: помогают вести карты больных и отводят пациентов по кабинетам.

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Заведующая клинико-диагностической лабораторией НИКИ детства Анастасия Лебедева показала будущим врачам, как проходит забор крови из вены. Она разъяснила ребятам и то, как проходит вся процедура и какие показатели являются нормой во время анализа крови.

Затем каждый из ребят попробовал себя в качестве врача. Девятиклассники на макете руки взяли кровь из вены, а после отправились в лабораторию.

Такие мастер-классы помогают школьникам определиться в выборе профессии и попробовать себя в ней, чтобы и дальше уверенно идти к своей мечте.

«Это классная возможность окунуться в часть профессии и понять, насколько тебе это близко. Может быть, ты поймешь, что боишься крови и вообще не сможешь работать», — отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Анастасия Лебедева.

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