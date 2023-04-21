Подмосковье 21 апреля 2023, 09:51 Врачи НИКИ детства помогли восстановиться 15-летней девочке после инсульта

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Врачи реабилитационного отделения Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) помогли восстановиться после инсульта 15-летней девушке. У пациентки нарушилась речь, подвижность левой руки и ноги, а ее лицо стало ассиметричным.

«Врачи реабилитационного отделения разработали индивидуальную программу для восстановления пациентки, в том числе туда входили занятия на тренажерах, ЛФК, массаж, физиотерапия, занятия с логопедом и психологом», — заявила директор НИКИ Нисо Одинаева.

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По ее словам, спустя неделю девушка начала самостоятельно ходить, опираясь на трость, также восстановилась подвижность левой кисти.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали. На данный момент девушка самостоятельно ходит, берет предметы, а ее речь стала четкой и понятной.

В течение следующего года она продолжит реабилитацию в поликлинике по месту жительства. При этом занятия будут проходить по программе, которую разработали специалисты НИКИ детства. Один раз в квартал пациентку будут госпитализировать в отделение НИКИ.

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