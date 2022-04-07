Врачи НИКИ детства осмотрели более 120 детей в Балашихе

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области провели выездной осмотр в Балашихе.

Бригада врачей осмотрела более 120 детей. В составе бригады были аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Также детям провели лабораторные исследования.

«Сегодня врачи осмотрели 126 детей с тяжелыми формами заболеваний. 18 из них направлены на госпитализацию. Такие десанты врачей позволяют быстро и удобно для юного пациента получить консультацию узкого специалиста, а мобильный комплекс позволяет расширить программу диагностики. Также большой плюс, что пациенты при необходимости оперативно маршрутизируются для дальнейшего лечения», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Выезд посвятили Всемирному дню здоровья. Врачи НИКИ детства дополнительно провели беседы с родителями про здоровый образ жизни детей: режим дня, правильное питание, занятия спортом и опасность гаджетов.