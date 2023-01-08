Подмосковье 08 января 2023, 19:18 Врачи Наро-Фоминской больницы с наступлением холодов спасли несколько пациентов с обморожением

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В приемное отделение Наро-Фоминской областной больницы в первые аномально холодные сутки доставили двух пациентов с обморожением, один из них является гражданином Белоруссии. Пострадавших незамедлительно госпитализировали и начали оказывать комплекс необходимых медуслуг.

Как рассказал травматолог Наро-Фоминской больницы Юрий Коноплев, гражданин Белоруссии находился в сильном алкогольном опьянении и не мог говорить, у врачей есть предположение, что мужчина глухонемой.

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Также в больницу с кататравмой был доставлен 12-летний подросток после падения с четвертого этажа. После оказания экстренной помощи ребенка перевели в профильное учреждение Москвы.

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