Врачи Можайска получили земельные участки

Новая программа по предоставлению земельных участков медикам под строительство дома или ведения личного хозяйства заработала в Подмосковье. На данный момент 16 врачей узких специальностей в Можайском городском округе получили сертификаты на землю.

Врачи, чьи специальности являются дефицитными в регионе смогли принять участие в этой программе. Земельные участки получили педиатры, терапевты, хирурги, кардиологи, анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, невролог и врач ультразвуковой диагностики. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Среди врачей, получивших землю, в Можайске — заведующая детским поликлиническим отделением, врач-педиатр Юлия Силинская. Юлия Владимировна окончила Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело», далее получила специализацию «педиатрия». Общий стаж 26 лет. В Можайской больнице она возглавляет детское поликлиническое отделение около 10 лет.

«Не навреди. Все, что ты делаешь, это должно быть исключительно на благо пациента. Не знаешь — посмотри, не можешь — спроси, но найди ответ, потому что мы, врачи, несем ответственность за каждого», — говорит она. И вот уже более 25 лет это является ее профессиональное кредо и смысл жизни.

«Участок мне предложили на выбор, я остановилась на частном секторе, расположенном в черте самого города. Сложа руки не сижу, сейчас занимаюсь подключением электричества, далее вода, ну, а дальше — строиться. Какой будет дом, я уже представляю, это была моя мечта. А построиться мне помогут мои друзья. С ними мне очень повезло по жизни», — поделилась Юлия Силинская.