Подмосковье 29 ноября 2023, 13:53 Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли женщину с миомой весом 1,5 килограмма Unsplash

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Женщина в возрасте 48 лет обратилась за помощью в Московский областной центр охраны материнства и детства с объемным образованием в брюшной полости. Ее живот был увеличен до размеров 24-26 недель беременности.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, живот пациентки начал увеличиваться еще семь лет назад, однако за помощью она не обращалась. По словам заведующей отделением гинекологии Тамары Добровольской, из-за размера новообразования было сложно поставить точный диагноз, так как женщина отказалась от МРТ. В ходе операции врачи выявили миому с признаками нарушения кровообращения.

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«В результате образовалась огромная полость с камерами, заполненными жидкостью. Новообразование было успешно удалено и после направлено на гистологическое исследование. Вес миомы составил 1,5 килограмма. Операции по удалению гигантских опухолей брюшной полости всегда очень сложные, они непредсказуемы, требуют высокой квалификации хирургов, потому что операция сопряжена с высоким риском кровотечения», — рассказала она.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана.

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