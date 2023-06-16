Подмосковье 16 июня 2023, 11:30 Врачи Московского областного перинатального центра спасли рожденную на 6-м месяце двойню Пресс-служба Минздрава МО

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Двойня появилась на свет на 24-й неделе беременности, при этом брат и сестра весили 600 и 800 граммов. Их сразу перевели для выхаживания в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Один из детей не мог самостоятельно дышать, а к концу первых суток жизни у него развилось тяжелое воспаление кишечника, которое приводит к некрозу пораженных тканей.

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«Мы провели операцию, удалили части отмершего кишечника, вывели стому. Сложность таких операций заключается в размерах малыша и его внутренних органов», — рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Юлия Шугина.

Операция прошла успешно. Ребенок начал есть уже на третьи сутки и продолжил лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

К декабрю прошлого года малыши набрали вес и стали весить около двух килограммов. В марте ребенок со стомой прошел еще одну операцию, которая позволила восстановить проходимость кишечника. Благодаря слаженной работе медицинских специалистов, сейчас малыш чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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