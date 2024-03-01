Подмосковье 01 марта 2024, 11:06 Врачи МОНИКИ вылечили 27-летнего мужчину с полным поражением кожи псориазом Медиасток.рф

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Мужчина 27 лет поступил в отделение дерматовенерологии МОНИКИ имени Владимирского с жалобами на псориаз. Бляшки покрыли почти 100% кожного покрова, доставляя моральные и физические страдания молодому человеку. Врачи провели обследование и составили план лечения.

«С учетом тяжелого течения болезни мы провели комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, подходящим по точкам целенаправленного воздействия именно этому пациенту. Сейчас у него на 100% очищена кожа, прекратились боли и отеки в суставах, прошли боли в пояснице», — рассказала научный сотрудник отделения дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ Марина Петрова.

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На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение по месту жительства. Пациент будет проходить поддерживающую терапию и регулярно обследоваться у дерматолога и ревматолога.

В отделении дерматовенерологии МОНИКИ разработана система комплексного подхода к диагностике и лечения псориаза. Благодаря современному лечению пациенты снова могут вести нормальный образ жизни — работать, чувствовать себя здоровым и привлекательным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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